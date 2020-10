FC Groningen strikt aanvaller Alessio da Cruz

sport

FC Groningen huurt de 23-jarige aanvaller Alessio da Cruz van de Italiaanse topclub Parma, voor één jaar. Dat meldt RTV Noord zaterdag. Bij de huur hoort ook een optie tot koop.

Da Cruz werd geboren in Almere en is van Kaapverdiaanse komaf. Zijn eerste club was BAS uit Biddinghuizen. Vanaf zijn tiende jaar zat hij in de jeugdopleiding van Ajax; vervolgens kwam hij uit voor FC Twente. In 2015 maakte hij zijn debuut in de eredivisie. Daarna speelde Da Cruz achtereenvolgens voor FC Dordrecht, het Italiaanse Novara en bij Parma. Vorig seizoen werd hij verhuurd aan het Italiaanse Ascoli en aan Sheffield Wednesday. De laatste club speelt in het Engelse Championship.

Ook PEC Zwolle had interesse in de vleugelaanvaller. Da Cruz koos echter, vlak voor het sluiten van de markt, voor FC Groningen, De club kan hem goed gebruiken, want de FC zit slecht in de aanvallers. Bovendien zijn ze niet allemaal fit genoeg om te spelen.