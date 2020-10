sport

Foto Erick Bakker. Vuurwerk bij FC Groningen

FC Groningen speelt in de eerste ronde van de KNVB beker tegen TEC uit het Gelderse Tiel.

De wedstrijd wordt op 26, 27 of 28 oktober in Tiel gespeeld. TEC speelt in de tweede divisie en staat na vier wedstrijden in de middenmoot.

De club uit de Betuwe wordt getraind door oud prof voetballer Hans van der Haar. Van der Haar maakte als trainer in 2015 furore door met FC Lienden landskampioen bij de amateurs te worden.