Extra geld moet meer laaggeletterden bereiken en helpen

foto door: Elin Stil

De gemeentes Westerwolde, Assen, Westerkwartier, het Hogeland en Groningen gaan samen 158.000 euro per jaar extra besteden aan de bestrijding van laaggeletterdheid in de arbeidsmarktregio Groningen. Dat blijkt uit het Plan van Aanpak Laaggeletterdheid, wat donderdag werd aangeboden aan de gemeenteraad van Groningen.

Het geld is bedoeld als aanvulling op de ruim twee miljoen euro per jaar die de gehele arbeidsmarktregio van het Rijk ontvangt voor uitvoering van de Wet educatie en beroepsopleidingen (WEB). Volgens de samenwerkende gemeenten, ROC´s, Biblionet, Forum Groningen, de Stichting Lezen en Schrijven en de GGD’s is het geld vooral bedoeld om mensen uit ‘moeilijk bereikbare doelgroepen’ te bewegen om taalcursussen te gaan volgen.

Daarvoor gaan de gemeentes Certificering meer taalhuis-coördinatoren opleiden en inzetten. Zij moeten vooral aan signalering gaan doen, mensen vinden met duidelijke taalproblemen en ze aansporen om er iets aan te doen. Ook moet er een online platform komen voor de hele regio, waarin al het aanbod van taalonderwijs gebundeld wordt. Zo kunnen mensen snel en makkelijk zien waar ze, in de buurt, terecht kunnen voor taalonderwijs.