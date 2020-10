Euroborg kleurt oranje voor Leeuwinnen

sport

Foto Wouter Holsappel.

In het Hitachi Capital Mobility Stadion van FC Groningen worden de voorbereidingen getroffen voor de EK kwalificatie wedstrijd van de Oranje Leeuwinnen tegen Estland vrijdagavond.

Oranje won tot nu toe alle zeven wedstrijden. Bij winst in de Euroborg zijn de Nederlandse vrouwen geplaatst voor het EK in Engeland in 2022. Het toernooi zou eerst in 2021 gehouden worden, maar is vanwege de coronacrisis een jaar uitgesteld.

De wedstrijd was uitverkocht, maar wordt door de corona zonder publiek gespeeld. De directie van FC Groningen is met de KNVB in gesprek om de vrouwen weer in Groningen te laten spelen als de coronacrisis voorbij is en er weer publiek mag komen.