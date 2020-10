Engelenpoortje gaat weer open voor het publiek

nieuws

Foto: google maps

De oude Engelensteeg en de Engelenpoort in de Groningse binnenstad gaan aan het einde van dit jaar weer open voor het publiek. Daarover schrijft de Groninger Internet Courant.

De Engelensteeg verbindt de Poelestraat met de Nieuwe Markt waar Forum Groningen staat. De komende weken gaan stratenmakers nieuwe stenen leggen in de Engelensteeg waardoor in december de verbinding weer open kan. Sinds de sloop van de voormalige oostzijde van de Grote Markt, die in 2012 begon, was de steeg afgesloten voor het publiek.

De Engelenpoort werd gebouwd in de eerste helft van de zeventiende eeuw. De poort is genoemd naar vroegere herberg ‘De Blauwe Engel’ op de westelijke hoek van de gang met de Poelestraat.