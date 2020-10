EM2 wil ontheffing om meer dan dertig bezoekers toe te laten

Evenementenlocatie EM2 op het Suikerunieterrein wil van Koen Schuiling, voorzitter van de veiligheidsregio Groningen, alsnog ontheffing om meer dan 30 bezoekers toe te laten.

Vanwege het oprukkende coronavirus is sinds dinsdagavond een limiet gesteld aan het aantal bezoekers van horecagelegenheden, waar EM2 ook onder valt. Culturele instellingen in de stad zoals de Oosterpoort en Simplon mogen wel meer bezoekers toelaten. Dat komt omdat de veiligheidsregio ontheffing mag verlenen aan instellingen, die zij van groot cultureel belang achten. In Groningen hebben alleen instellingen die subsidie van de gemeente krijgen deze ontheffing gekregen.

EM2 heeft zich bewezen als belangrijke culturele locatie, vindt eigenaar Chris Garrit. “Wij zijn het enige podium in Groningen die de functie stadspodium behelst. Dat betekent dat heel veel initiatieven uit de stad hier laagdrempelig naartoe kunnen.”

Bovendien is er er alle ruimte om afstand te houden zodat alles veilig is. Daarom vindt Garrit het onterecht dat EM2 buiten de boot valt. “Wij zijn een grote zaal met 900 vierkante meter. Als je dat vergelijkt met Simplon of Vera zijn wij in vierkante meters veel groter. Dus wij kunnen hier veiliger werken dan plekken die wel zijn aangewezen. Daarom snappen we de willekeur niet.” Hij baalt ook dat zijn 25 medewerkers nu niet kunnen werken.

Garrit wacht nu op antwoord van de veiligheidsregio.