EM2 annuleert alle concerten voor 2020 en verplaatst ze naar volgend jaar

Foto door: Knelis

Cultuurpodium EM2 in Groningen verplaatst al haar concerten voor 2020 naar het voorjaar en de zomer van 2021. Dat maakte eigenaar Chris Garrit dinsdagochtend bekend.

Volgens EM2 kunnen de veelal uitverkochte optredens niet doorgaan door de aanhoudende coronacrisis. Mensen met een kaartje kunnen hun geld terugvragen of bewaren voor volgend jaar. De EM2 programmakamer verwacht vanaf maart 2021 weer optredens te mogen uitvoeren.

Daarnaast gaat de evenementenlocatie vanaf deze week een “drive by take away” openen voor eten en drinken. Ook wordt er gewerkt aan een kerstmarkt, die elk weekend in december plaats moet gaan vinden. Hiervoor worden momenteel lokale/regionale standhouders gezocht.