Elektrische Heuliez-bus komt met pech stil te staan op snelweg

nieuws

Foto: Ruben Huisman - 112groningen.nl

Een elektrische bus van vervoersbedrijf Qbuzz is zaterdag aan het einde van de ochtend met pech stil komen te staan op de A28 bij Haren. Dat meldt de incidentenwebsite 112groningen.nl.

De chauffeur van de bus wilde vanuit Haren de oprit naar de A28 oprijden. Op de oprit ging het mis waarbij de bus stil kwam te staan. Rijkswaterstaat kwam ter plaatse om de locatie te beveiligen. Over de oorzaak van de storing is niets bekend. Ook is niet bekend of er reizigers in de bus zaten.

De bus betreft een elektrische bus van de Franse fabrikant Heuliez. De bussen worden sinds vorig jaar december ingezet op de lijnen 3, 4 en 5. Met de bussen zijn flink wat problemen. Diverse voertuigen werden inmiddels uit de roulatie gehaald. De vrijgekomen plekken worden opgevuld met ander materieel. Zo werd er vrijdag materieel uit Emmen ingezet op de Stadslijnen.