Eigenaar News Café niet eens met de Koninklijke Horeca Nederland

De eigenaar van het News Café, Marcel Schlaman, is het niet eens met de Koninklijke Horeca Nederland. De stichting stelt namelijk dat in het coronadebat de horeca onderdeel is van de oplossing en geen oorzaak is van het probleem.

”Een deel van de horeca heeft het wel echt verpest en is dus wel onderdeel van het probleem” zegt Schlaman. Hij doelt op eet- en drinkgelegen die zich niet altijd aan de corona-maatregelen hebben gehouden. Vorige week werd bekend gemaakt dat de horeca elke avond om 22.00 dicht moet en dat er maximaal 30 personen in een café of restaurant mogen worden toegelaten.

De Koninklijke Horeca Nederland heeft een oproep gedaan aan het kabinet om deze laatstgenoemde maatregelen weer in te trekken. Zij vinden dat de corona-maatregelen disproportioneel zijn omdat 3,9 procent van alle besmette personen te herleiden is naar de horeca. Schlaman vindt dit niet helemaal eerlijk. ”Wanneer er in de horeca een besmetting is, is de clustervorming vele malen groter dan bij iemand thuis” vertelt hij.

Het kabinet is nog niet ingegaan op de oproep van de Koninklijke Horeca Nederland.