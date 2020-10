Een veredelde brandgang of het hoofdstation?

nieuws

Foto Andor Heij. Hoofdstation in de "steigers".

Een groot deel van het hoofdstation is momenteel bijna onherkenbaar en heeft wel wat weg van een brandgang met houten schuttingen. Dat heeft alles te maken met de werkzaamheden die er plaats vinden.

Achter de houten platen op de foto is aan de rechterkant het stationsgebouw dat dus vrijwel geheel aan het zicht ontrokken is. Aan de linkerkant is de plek waar de winkels stonden. Daar begint in de toekomst de tunnel die onder het station door gaat. Aan de zuidkant komt een tweede ingang.

Er wordt nog veel meer aan het station verspijkerd de komende jaren. Zo komt er een grote fietsenstalling, een extra perron en de overkappingen worden vernieuwd. De werkzaamheden moeten over drie jaar klaar zijn.