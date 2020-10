Een jaar na de bioscoopmoord: “De bedrukte gezichten van de agenten vergeet ik nooit weer”

nieuws

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Het is maandag precies een jaar geleden dat Groningen werd opgeschrikt door de bioscoopmoord.

Op zaterdag 26-10-2019 werden in de Pathé-bioscoop aan het Gedempte Zuiderdiep de levenloze lichamen gevonden van Gina en Marinus Visser-Kapper uit Slochteren. De schoonmakers van 55 en 56 jaar oud bleken te zijn vermoord. Fotograaf Mike Weening herinnert het zich als de dag van gisteren.

Wanneer kreeg je te horen dat er iets aan de hand was in de bioscoop?

“Ik denk dat het rond 09.45 uur was. Er kwam een melding binnen van de politie dat ze twee lichamen hadden aangetroffen in de bioscoop. Ook kreeg ik op datzelfde moment een berichtje van een collega-fotograaf dat ik misschien maar beter even daar kon gaan kijken. Ik heb toen mijn cameraspullen gepakt en ben op de fiets naar het Gedempte Zuiderdiep geracet.”

Dat lijkt me spannend, want je was toen nog niet zo heel lang fotograaf …

“Nee, klopt. Ik was toen anderhalf jaar bezig met deze hobby. Dus onderweg daar naar toe gierde de adrenaline door mijn lijf. Wat tref ik aan? Wat kom ik tegen? Bij de bioscoop hing er een hele vreemde sfeer. Er liepen politieagenten in zware vesten rond en ook was er nog veel ambulancepersoneel. Aan alles merkte je dat er iets heel naars, iets heel erg was gebeurd.”

Mensen zullen nu misschien denken wat je daar als ramptoerist te zoeken hebt …

“Voor mij is het puur hobby. Ik maak foto’s van hulpverleningsdiensten omdat ik vind dat mensen best mogen zien welk werk zij verzetten, welk werk zij onder welke omstandigheden moeten doen. En dat we daar best wel heel veel respect voor mogen hebben. Ik heb er ook geen commercieel belang bij. Daarnaast is vorig jaar op die zaterdag verschillende keren door mijn hoofd gespookt of ik de politie misschien ook zou kunnen helpen. Ik was snel aanwezig bij de bioscoop en misschien had ik wel foto’s gemaakt die hen zou kunnen helpen in het onderzoek.”

Want, de dader was nog voortvluchtig. Was dat ook vreemd toen je dat in de gaten kreeg?

“Ja, ergens wel. Omdat je weet dat er ergens op straat iemand rondloopt die iets heel ergs heeft gedaan. Op een gegeven moment werd ook het signalement verspreid en toen kon je ook merken dat de geruchten op straat toenamen. Mensen die de verdachte meenden gezien te hebben.

De foto bij dit artikel heb jij gemaakt. Waarom heb je voor deze afbeelding gekozen?

“Dit zijn agenten die net de bioscoop verlaten nadat ze het pand doorzocht hadden. Je ziet die bedrukte gezichten. Dat is iets wat ik nooit vergeet. Aan alles merk en zie je dat het heel erg is.”

De verdachte van de bioscoopmoord kon uiteindelijk na een etmaal, op zondag 27-10, aangehouden worden nabij een tankstation aan de Energieweg. Een arrestatieteam lost tijdens de arrestatie een schot op de verdachte die daarbij gewond raakt. Op 7 februari van dit jaar verschijnt Ergün S. voor het eerst voor de rechter. Hij zegt dat hij een psychose had en betuigt spijt van zijn daad. Er volgt daarna een onderzoek naar zijn geestesgesteldheid in het Pieter Baan Centrum. In september eist de rechter tbs met dwangverpleging. Dinsdag (morgen) doet de rechter uitspraak in de zaak.