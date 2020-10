Duitse Rekenkamer: ‘Bouw nieuwe Friesenbrücke kost 96 miljoen euro en duurt zes jaar langer’

nieuws

Foto: Deutsche Bahn

De reconstructie van de Friesenbrücke bij het Duitse Weener, op de spoorlijn tussen Groningen en Leer, kan mogelijk zes jaar langer duren en aanzienlijk meer kosten dan gepland. Dat concludeert de Duitse Federale Rekenkamer in een rapport, wat in handen is van NDR Niedersaksen.

Volgens de rekenkamer gaat de Deutsche Bahn er nu vanuit dat de bouwkosten stijgen van 30 naar 96 miljoen euro. Ook verwacht de rekenkamer dat de nieuwe brug er pas in 2030 ligt, in plaats van het geplande jaar 2024. In september was staatssecretaris Stientje van Veldhoven nog stellig over dit opleveringsjaar.

In 2015 ramde een schip de spoorbrug over de Eems. Aanvankelijk was het de bedoeling om de brug te repareren. De deelstaat Nedersaksen, de aangrenzende districten en de Meyer Werft in Papenburg wilden echter een draaibrug met een grotere doorgangsbreedte. Volgens de rekenkamer is dit de voornaamste oorzaak van de eerdergenoemde kosten en vertraging.

