‘Druk op noordelijke ziekenhuizen blijft toenemen; verder afschalen reguliere zorg niet uitgesloten’

Foto: umcg.nl / facebook.com/umcgroningen

De druk op de ziekenhuizen in Noord-Nederland blijft toenemen.De reguliere zorg wordt, ook in Groningen, Friesland en Drenthe, nu al met twintig procent afgeschaald. Maar verdere afschaling valt niet uit te sluiten, zo meldt het Acute Zorgnetwerk Noord-Nederland donderdagmiddag.

Volgens het ROAZ NN is de IC- en klinische capaciteit in Noord-Nederland nog toereikend, er is ruimte voor patiënten uit zowel de eigen regio als uit de rest van Nederland. Maar de druk op de ziekenhuizen blijft toenemen, zo stelt het zorgnetwerk: “Voor de komende weken kunnen we niet uitsluiten dat verdere afschaling van de reguliere zorg noodzakelijk zal zijn.”

Als opvolging van landelijke afspraken wordt de reguliere zorg nu al met ongeveer twintig procent teruggeschroefd in Noord-Nederlandse ziekenhuizen, om daarmee ruimte te maken voor de opvang van COVID-patiënten.