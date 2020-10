Dringend verzoek van Martini Ziekenhuis aan bezoekers en patiënten om mondkapje te dragen

nieuws

Foto: Martini Ziekenhuis

Alle patiënten en bezoekers vanaf 13 jaar worden, bij een bezoek aan het Martini Ziekenhuis in Groningen, ‘dringend verzocht’ om een mond-neusmasker te dragen. Dat maakte het ziekenhuis donderdag bekend.

Het ziekenhuis vraagt patiënten en bezoekers zelf een mondkapje mee te nemen, maar als degene een verkeerd mondmasker of geen mondmasker heeft, dan zorgt het ziekenhuis voor een mondmasker. Het ziekenhuis benadrukt dat de mondmaskers specifiek ‘niet medische mondkapjes’ moeten zijn. *Niet-medische mondkapjes hebben geen CE-markering of een medische claim, zoals for medical use”, zo schrijft het ziekenhuis. Het mondmasker moet gedurende het gehele bezoek aan het ziekenhuis op blijven.

Patiënten die opgenomen zijn, hoeven op hun eigen afdeling of kamer géén mondkapje te dragen. Het mondkapjesbeleid voor medewerkers is nog niet geheel uitgewerkt, zo schrijft het ziekenhuis: “Er zijn veel verschillende situaties denkbaar die om een specifiek antwoord vragen.”