Dringend advies voor dragen mondkapje op middelbare scholen

Foto: young shanahan via Flickr (CC 2.0) https://flic.kr/p/2iMci2j

Voor leerlingen en docenten op middelbare scholen komt er een dringend advies om een mondkapje te dragen. Dat melden verschillende bronnen.

Volgens de bronnen krijgen personeel en scholieren het advies om in gangen, aula’s en kantines een mondkapje te dragen. In de klaslokalen zou het advies niet gelden. Met deze nieuwe regel moet de verspreiding van het virus een halt toe worden geroepen. Woensdag maakte het kabinet al bekend dat er een advies geldt om mondkapjes te gaan dragen in publieke binnenruimtes. Premier Mark Rutte (VVD) liet toen weten dat de regel vooralsnog niet geldt voor het onderwijs. Wel liet Rutte weten dat minister Arie Slob (ChristenUnie) van Onderwijs constant in overleg is met het onderwijsveld.

De afgelopen weken zijn er op tientallen scholen in het land besmettingsgevallen geconstateerd. In Groningen gebeurde dit onder andere op het Stadslyceum, CSG Augustinus, Kamerlingh Onnes en het Leon van Gelder.