Dringend advies Hanzehogeschool om mondkapjes te dragen

nieuws

Foto: Sicco haring

In navolging van de Rijksuniversiteit Groningen adviseert ook de Hanzehogeschool zijn studenten en medewerkers dringend om een mondkapje te dragen in gebouwen van de onderwijsinstelling.

Ook vraagt de school om mondkapjes te dragen op andere drukke plekken waar afstand houden moeilijk is, bijvoorbeeld in wachtrijen. Studenten en medewerkers die in een lokaal of ruimte zitten waar 1,5 meter afstand kan worden gehouden, hoeven geen mondkapje te dragen. Bij servicepunten binnen de school zijn mondmaskers beschikbaar, maar zelf een mondmasker meenemen houdt de voorkeur.

Ook is het advies om thuis te werken aangescherpt. Medewerkers mogen alleen op locaties komen wanneer dit noodzakelijk is voor onderwijsactiviteiten. De school heeft inmiddels extra studieplekken ingericht op verschillende locaties in de Stad Groningen, waaronder in het Forum Groningen en De Oosterpoort.