Driebondsbrug wil niet omlaag, tot woensdagochtend weg afgesloten

Er zijn dinsdagavond problemen ontstaan met de Driebondsbrug. De brug staat omhoog en wil niet meer omlaag.

De problemen begonnen rond 21.15 uur. Volgens Rijkswaterstaat gaat het om een storing waarbij de brug niet meer dicht wil. “De verwachting is dat de problemen tot woensdagochtend gaan duren. Tot die tijd is de N46 in beide richtingen afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid via de N370 en de N7.”

Monteurs zijn op dit moment druk bezig om de problemen te verhelpen.

⛔ | We kunnen praten als Brugman, maar de Driebondsbrug in Groningen (#N46) wil niet omlaag. Dit gaat waarschijnlijk tot in de ochtend duren. De weg is in beide richtingen DICHT. Verkeer kan omrijden via de N370, N7. pic.twitter.com/kXTB34wkO9 — Rijkswaterstaat Verkeersinformatie (@RWSverkeersinfo) October 13, 2020