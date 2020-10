Drie nieuwe ziekenhuisopnames coronapatiënten in Groningen

nieuws

Sinds afgelopen vrijdag is het aantal ziekenhuisopnames van patiënten met een coronabesmetting met drie toegenomen in Groningse ziekenhuizen. Dat blijkt uit de laatste cijfers van het Acute Zorgnetwerk Noord-Nederland.

In het aantal ziekenhuisopnames in de rest van Noord-Nederland was dit weekeinde ook een stijging te zien. Sinds vrijdag werden zes extra ziekenhuisopnames gemeld in Drenthe. In Friesland nam het aantal opnames per saldo niet toe, maar werd een deel van patiënten op Intensive Care-afdelingen verplaatst naar ‘reguliere’ verpleegafdelingen. In Groningen en Drenthe bleef het aantal IC-opnames gelijk (Drenthe 4, Groningen 1).

Het aantal patiënten van buiten de regio dat in Noord-Nederlandse ziekenhuizen opgenomen is, daalde met vijf patiënten.