Drago Pašalić: “Ik voel me een stuk beter”

Drago Pasalic (foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie)

Het gaat een stuk beter met voormalig Donar-speler Drago Pašalić. Eerder deze week zat de schrik er goed in toen de Kroaat een hartstilstand kreeg.

In een videoboodschap laat Pašalić weten dat hij zich weer wat beter voelt. “Hallo iedereen, ik wil even laten weten dat ik me goed voel. Bedankt voor alle aandacht, vooral van teams als Donar, Leiden, New Heroes en Appolo Amsterdam,” aldus Pašalić .

Na de harstilstand werd de basketballer die dit jaar een einde aan zijn spelende carrière maakte een tijdje in een kunstmatige coma gehouden. “Ik was knocked out vijf dagen, maar sinds gisteren voel ik me een stuk beter. Ik hoop jullie snel weer kan zien spelen,” aldus Pašalić in de videoboodschap.

Het gaat zo goed met het herstel dat Drago Pasalic de basketball community alweer zelf kan aanspreken! Get well soon Drago! pic.twitter.com/mCgxJigHle — Basketball Nederland (@Basketball_NED) October 3, 2020