‘Dragen mondkapje op openbare scholen na herfstvakantie verplicht’

Foto: ZanderZ - Eigen werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6152869

Op de scholen in het voortgezet onderwijs van Openbaar Onderwijs Groningen wordt het dragen van een mondkapje na de herfstvakantie verplicht. De komende week geldt voor het dragen een dringend advies. De organisatie heeft dit via een brief aan de ouders van de leerlingen laten weten.

“Op alle scholen in het voortgezet onderwijs binnen Openbaar Onderwijs Groningen geldt vanaf maandag 5 oktober het dringende advies tot het dragen van mondkapjes voor iedereen in de school: alle leerlingen, medewerkers en bezoekers”, staat te lezen in de brief. “Dit biedt duidelijkheid en als professionals in het onderwijs geven wij het goede voorbeeld richting onze leerlingen. Samen blijven we alert op de maatregelen en leveren we op deze manier onze bijdrage aan de veiligheid en beleving hiervan in de schoolomgeving.”

Mondkapjes moeten door de leerlingen zelf vanuit huis mee worden genomen. “De komende week zetten we hierbij in om samen te ervaren hoe we het gebruik van mondkapjes in onze gebouwen het beste kunnen vormgeven en bevorderen.” De bedoeling is dat het dragen komende week nog een dringend advies is, na de herfstvakantie wil men het dragen verplicht stellen.

De herfstvakantie in het Noorden van het land vindt plaats van 10 tot en met 18 oktober.