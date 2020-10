‘Draag ook mondkapje op station en perrons’

nieuws

Foto: Andor Heij

Treinreizigers moeten verplicht een mondkapje dragen in de stations en op de perrons. Deze oproep staat te lezen op de digitale informatieborden op de stations.

Afgelopen woensdag maakte het kabinet bekend dat er per direct een dringend advies geldt om mondkapjes te dragen in publieke binnenruimtes. Daarbij moet gedacht worden aan bijvoorbeeld supermarkten. In het openbaar vervoer gold sinds 1 juni al de regel dat in treinen en bussen verplicht een mondkapje gedragen moest worden. Op de perrons en in de stationsgebouwen hoefde dat aanvankelijk niet.

De NS heeft dat nu gewijzigd waarbij dus ook de perrons en in de stationsgebouwen een mondkapje gedragen moet worden. Daarnaast geldt de regel dat er anderhalve meter afstand gehouden moet worden.