“Donderdag begint droog en eindigt nat”

De komende dagen wisselen droge en regenachtige perioden elkaar af. Dat is de voorspelling van OOG-weerman Johan Kamphuis.

“Dinsdag is er eerst af en toe zon en is het droog”, vertelt Kamphuis. “In de middag neemt de bewolking toe en later is er ook kans op een klein buitje. Bij een stevige zuidenwind, windkracht 4, wordt het ongeveer 12 graden. In de nacht naar woensdag is er eerst regen, later volgen er opklaringen. De minimumtemperatuur komt uit op zo’n negen graden.”

“Woensdag in de ochtend is er af en toe zon maar in de middag volgt er bewolking met enkele buien. Bij een matige zuidwestenwind, windkracht 4, wordt het dan 12 graden. Donderdag begint de dag droog maar gaandeweg neemt de buienintensiteit steeds verder toe. Ook dan wordt het een graad of 12.”