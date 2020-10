Donar wint topper tegen Den Bosch

sport

foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie

Donar heeft zijn eerste topper van het seizoen gewonnen. In Den Bosch werd het zondagmiddag tegen Heroes Den Bosch 88-89.

De Groningers begonnen duidelijk minder goed aan de wedstrijd dan de thuisploeg, die met scherp schoot. Met name JaCori Payne was in het eerste kwart niet te stoppen en was goed voor 15 punten. Via 13-5 en 22-7 eindigde het kwart bij 29-21. Ook in het tweede kwart bleven de Bosschenaren raak schieten, ook weer vanachter de driepuntslijn. Donar kon voornamelijk aanhaken door vrije worpen. Via 51-35, het grootste verschil in de wedstrijd, werd de ruststand 53-40.

Na de rust veranderde alles. Donar legde een grote intensiteit aan de dag, en Den Bosch had daar geen antwoord op. Halverwege het derde kwart was de achterstand nog maar 5 punten: 59-54. Kort voor het eindsignaal bracht Will Moreton met een driepunter Donar voor het eerst op voorsprong: 68-71. In het hele laatste kwart bleven de Groningers een voorsprong houden, al bedroeg die nooit meer dan 6 punten. Acht seconden voor tijd besliste Henry Caruso de wedstrijd door bij de stand 85-88 een vrije worp raak te schieten. De Groningers lieten daarop uitblinker Payne van Den Bosch in de slotseconde nog een driepunter raken, waardoor de eindstand 88-89 werd.

Topscorers bij Donar waren DaVonte Lacy met 17 punten, Jarred Ogungbemi-Jackson en Will Moreton met beiden 16 punten, en Henry Caruso met 13 punten. Bij Den Bosch was JaCori Payne topscorer met 28 punten.

Donar staat bovenaan in de Dutch Basketball League met de maximale 6 punten uit 3 wedstrijden. De eerstvolgende wedstrijd is volgende zondag. Dan speelt de ploeg van coach Ivan Rudež om 14.00 uur in Zwolle tegen Landstede Hammers.