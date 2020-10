Donar presenteert app en neemt afscheid van papieren programmaboekje

nieuws

Carrington Love van Donar (foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie)

Donar heeft een app gepresenteerd waarmee je altijd op de hoogte bent van info over wedstrijden, standen en spelers. De app is beschikbaar voor zowel iOS als Android.

De app heeft de naam ‘Donar Game Info’ en is sinds woensdag op de verschillende platformen te downloaden. “Mede vanuit het oogpunt van duurzaamheid zijn we overgestapt naar een andere variant om de programma informatie aan te bieden”, zegt voorzitter Jannes Stokroos van Donar. “Via de app zijn de gebruikelijke onderdelen uit het programmaboekje te lezen. Versies van reeds gespeelde wedstrijden blijven eveneens altijd beschikbaar.”

De introductie van de app heeft wel een keerzijde. Namelijk dat er afscheid wordt genomen van het papieren programmaboekje. De afgelopen 44 seizoen was Donar de enige Nederlandse club die iedere wedstrijd een op die ene wedstrijd gericht boekje uitgaf. Deze informatie is vanaf heden in de app te vinden.