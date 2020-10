Donar opent drive-thru voor seizoenskaarten

nieuws

Jarred Ogungbemi-Jackson (met bal) van Donar (foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie)

Om aanvragers en houders van Gold Cards, seizoenkaarten of BBC-kaarten in de gelegenheid te stellen om deze ‘coronaproof’ af te halen, opent basketbalclub Donar volgende week vrijdag en zaterdag een speciale drive-Thru in de parkeergarage van MartiniPlaza.

Vanwege de maatregelen tegen het coronavirus konden kaarthouders hun product tot nu toe niet fysiek afhalen bij MartiniPlaza. Maar op vrijdag 6 of zaterdag 7 november kunnen de kaarten toch afgehaald worden met de auto of fiets. Op deze dagen kunnen kaarthouders ook een Donar Magazine en een bobblehead van Thunder afhalen. Gold Cardhouders en BBC-leden ontvangen ook nog een Donar Gift Card voor de Donar Fanshop.

Alle Gold Card-houders, seizoenkaarthouders en BBC-leden ontvangen op vrijdag 30 oktober een e-mail om een tijdvak te kiezen voor het afhalen van hun kaarten. De drive-Thru is op vrijdag 6 november open van 13.00 tot 18.30 uur en op zaterdag 6 november van 09.30 tot 13.00 uur.