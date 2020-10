Donar ook eenvoudig langs Amsterdam

sport

Donar heeft woensdagavond, vier dagen na de monsterzege op Almere Sailors, ook zijn tweede wedstrijd omgezet in een ruime overwinning. In MartiniPlaza werd het tegen Apollo uit Amsterdam 94-52.

In het eerste kwart viel spelverdeler Jarred Ogungbemi-Jackson op met een paar mooie acties en 8 punten. Apollo wist vooral bij te blijven dankzij oud-Donarspeler Sergio de Randamie, die 7 punten liet noteren. Het kwart eindigde bij 18-14.

In het tweede kwart wist Donar de gasten bijna 6 minuten lang van het scoren af te houden, terwijl Donar zelf 17 punten maakte, waaronder 9 uit driepunters van Will Moreton. Daarna verslapten de Groningers wat, zodat de Amsterdammers toch nog 15 punten konden maken in de laatste 4 minuten van het kwart. De ruststand was 47-29.

Het derde kwart werd met 30-17 gewonnen door Donar. De Amsterdammers konden vooral bijblijven door enkele driepunters. De nieuwe tussenstand na 30 minuten spelen was 77-46. In het laatste kwart werd duidelijk minder gescoord, al viel de dadendrang van Leon Williams (7 punten) op. De Groningers wisten wel Amsterdam op 6 punten te houden. Uiteindelijk werd de 100-puntengrens niet doorbroken.

Topscorers bij Donar waren Henry Caruso met 17 punten, Will Moreton met 15 punten en Thomas Koenis en Willem Brandwijk met beiden 14 punten. Bij Apollo was Sergio de Randamie topscorer met 10 punten.

De eerstvolgende wedstrijd van Donar is komende zondag. Dan speelt de ploeg van coach Ivan Rudež ’s middags in Den Bosch tegen Heroes Den Bosch.