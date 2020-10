Doe-het-zelf pakket als alternatief voor horeca

Om de tweede sluiting van de horeca door te komen moeten veel ondernemers alternatieven bedenken. Bij restaurant Bij de Molen uit Ten Post kan je daarom doe-het-zelf pakketten ophalen.

“We wilden ons toch onderscheiden van wat de meeste ondernemers in de omgeving doen, namelijk afhalen en bezorgen,” vertelt eigenaar Daan Vogelaar. “We zitten hier op het platteland, dus tegen de tijd dat ons gerecht bij de gasten aan tafel komt is het koud. Daarom hebben we dit bedacht.” Bij hun bestelling krijgen mensen een instructiekaart. “Daarmee kunnen ze het gerecht op temperatuur brengen zoals wij dat ook in het restaurant doen.”

“We zitten in de tweede golf, wederom zonder inkomsten. Er moet wel iets gedaan worden.” Hij vindt deze nieuwe weg dan ook erg spannend. “Je stopt je gevoel, je emoties, in je bedrijf. Nu moet je een andere koers gaan varen dan wat je altijd hebt gedaan. Dat betekent dat je ook nieuwe dingen moet doen. Nieuwe dingen geven toch spanning: hoe gaan de mensen dat opvangen? We hebben iets leuks bedacht, maar als mensen het niet bestellen dan hebben we nog steeds niets.”