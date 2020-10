Directeur Dirk Nijdam blij met prijs Forum: “Ik ben apetrots.”

Directeur Dirk Nijdam van Forum Groningen is erg blij met de prijs ‘Beste gebouw van Nederland’. De prijs werd donderdag uitgereikt door de Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus.

“Ik ben apetrots,” zegt Nijdam. “Dit is wel een prestigieuze prijs. Voor Nederlandse begrippen is dit de hoofdprijs. De jury’s kijken tegenwoordig verder dan hoe de stenen zijn opgestapeld, ze kijken ook naar of het gebouw werkt, of het doet wat het moet doen. Door corona is het een stuk rustiger geworden, maar het gebouw leeft. Dat telt heel zwaar voor de jury. Jong, oud, alles loopt hier rond. Dat geeft wel aan hoe bijzonder dit gebouw is in Nederland. Het is echt een gebouw voor iedereen.”

Bezoekers snappen wel dat het Forum de prijs gewonnen heeft. “De grote open ruimtes, de sfeer die het heeft en het uitzicht op het dak is ook erg mooi.” Een andere bezoeker is het daarmee eens. “Toen ik het voor het eerst zag schrok ik van de grootte, maar de binnenkant is fantastisch. Met de roltrappen omhoog en dan over de stad uitkijken… Heel mooi.”

Nijdam denkt dat het gebouw ook een belangrijke functie heeft voor de stad. “We krijgen mensen van over de hele wereld die speciaal voor dit gebouw naar de stad komen. Dat is natuurlijk wel een secundair cadeautje wat de stad ook krijgt. In de belangstelling staan, mensen lokken, dat is ook heel belangrijk voor de stad.”