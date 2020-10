Dertig personen demonstreren op Grote Markt tegen dierenleed

nieuws

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

Op de Grote Markt in Groningen hebben zondagmiddag zo’n dertig personen gedemonstreerd tegen het dierenleed in ons land. De demonstratie vond op 4 oktober plaats omdat het op deze datum dierendag is.

De demonstranten waren gekleed in witte pakken en droegen mondkapjes. Ze hadden borden bij zich waar verschillende teksten op stonden. “Vóór de dieren, de aarde, de mens, eet 100% plantaardig”, stond op één van de borden te lezen. Op een ander bord stond: “Dieren eten veroorzaakt pandemieën.” De actie verliep geruisloos.

Politieagenten hielden tijdens de demonstratie een oogje in het zeil. Men hoefde niet in actie te komen. In de loop van de middag werd het protest beëindigd.