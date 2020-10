Der Aa-kerk schaft wintertijd af

nieuws

Foto: ingezonden / OOG Tv

Ondanks dat het alweer een week geleden is dat we de zomertijd inruilden voor de wintertijd blijft de Der Aa-kerk de zomertijd projecteren.

“De wijzers geven aan dat het 18.15 uur is, terwijl het eigenlijk 17.15 uur is”, vertelt een ooggetuige. Wat de reden is waarom de klok nog de zomertijd weergeeft is onbekend.

In Nederland, en ook in Europa, wordt al een aantal jaren een discussie gevoerd over het afschaffen van de zomertijd of de wintertijd. Voorstanders zeggen dat de wisselingen slecht zijn voor het bioritme. Tegenstanders wijzen op de consequentie dat bijvoorbeeld bij een permanente zomertijd de zon in de winter pas rond 09.48 uur opkomt. Voor sectoren waar er ’s ochtends vroeg gestart wordt en het werk afhankelijk is van buitenlicht, zoals de bouw, is dit niet werkbaar.