Demonstratie op Grote Markt na kwartier ten einde

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

De demonstratie die zaterdagavond gehouden werd op de Grote Markt is na een kwartier al beëindigd. Op het protest kwamen veel meer mensen af dan was toegestaan.

De Groningse horeca was initiatiefnemer van de actie. Zaterdagmiddag liet Jules Carels van café Amicitia weten dat men zich wil laten horen omdat de horeca het gevoel heeft dat men in de steek wordt gelaten. “Door onze stem vanavond te laten horen hopen we duidelijk te maken dat de overheid ons niet moet laten stikken en dat er onmiddellijk een steunpakket op tafel moet komen. Daarnaast vragen we of er niet iets van een versoepeling mogelijk is. Dat we bijvoorbeeld tot 18.00 uur de deuren kunnen openen.” Carels liet in een reactie bij OOG Tv al weten dat waarschijnlijk ook andere branches zich bij het protest zouden gaan aansluiten omdat veel meer sectoren getroffen worden.

Rond 19.00 uur verzamelden zich diverse mensen op de Grote Markt. Zij droegen borden bij zich met daarop teksten als ‘red de horeca’ maar ook ‘weg met de spoedwet’. De politie liet al snel weten dat het protest ten einde was. Er was namelijk toestemming gegeven voor maximaal veertig personen terwijl er veel meer mensen aanwezig waren. Rond 20.00 uur was de Grote Markt weer nagenoeg leeg.