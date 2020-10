De vier Groninger hockeyclubs laten zaalcompetitie links liggen

sport

Foto Suzan Hoogland. GHHC vrouwen, zaal 2020

De vier Groninger hockeyclubs gaan deze wintermaanden niet in competitieverband de zaal in. Dit vanwege het coronavirus.

Binnen wordt het virus makkelijker opgelopen dan buiten is de algemene opvatting. Buiten ligt de competitie de komende vier weken door corona al stil.

“Het gaat vooral om de veiligheid van de spelers”, aldus Maxim Houwink, trainer van GCHC dames 1. “We spelen liever buiten en we geven daarmee de hockeybond ook de gelegenheid om de wedstrijden die nu op het veld zijn afgelast in te halen”.

“Het is toch een spek en bonen competitie zonder promotie en degradatie, want de hockeybond heeft gezegd dat de clubs zich terug kunnen trekken zonder consequenties”, zegt Maurice de Wilde, trainer van GHHC heren 1. “Ik heb al een lijst gezien van 50 procent van de hockeyclubs die zeker niet mee doen. Het is ook logischer om in de wintermaanden de wedstrijden op het veld in te halen”. Ook De Wilde vindt het buiten hockeyen verantwoordelijker dan binnen spelen.

GHBS vindt het binnen sporten momenteel ook gevaarlijk voor de gezondheid: “Veel leden willen niet en het is op dit moment ook niet verantwoord”, aldus GHBS voorzitter Rob Wolters. ”En er is ook een praktische reden. Ook al wilden we wel. Er zijn geen tegenstanders”.

Boris Visser bestuurslid van Groninger Studs laat weten dat zijn club de voorgaande jaren al niet heeft meegedaan aan het zaalhockey: “En het is voor 90 procent zeker dat we het ook dit jaar niet gaan doen”.