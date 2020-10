De Jonge: ‘We hebben ons schrap te zetten voor nieuwe maatregelen’

nieuws

Foto: European People's Party via Wikimedia Commons (CC 3.0 SA)

Hoewel minister Hugo de Jonge nog niets wilde loslaten over welke maatregelen het kabinet dinsdag gaat aankondigen ter bestrijding van het coronavirus, meldde hij maandagmiddag wel aan verschillende media dat Nederland zich schrap moet zetten voor aanvullende maatregelen.

De Jonge deed de uitspraak na een overleg met premier Rutte en de ministers Van Ark en Grapperhaus in Den Haag. “De cijfers zijn zonder meer zorgelijk”, zo stelt De Jonge. “Dat betekent dat we ons schrap hebben te zetten voor aanvullende maatregelen.”

Vanavond zal burgemeester Koen Schuiling, als voorzitter van één van de 25 veiligheidsregio’s in het land, overleg hebben met minister Ferd Grapperhaus over huidige situatie omtrent corona en mogelijk ook over de nieuw te nemen maatregelen.