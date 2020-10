De Jonge: “Kabinet bereidt zich voor op nieuwe coronamaatregelen”

nieuws

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport . FOTO MARTIJN BEEKMAN / MINISTERIE VAN VWS

Minister Hugo de Jonge (CDA) van Volksgezondheid zegt dat het kabinet zich voorbereid op nieuwe coronamaatregelen. De minister zei dit tijdens de officiële presentatie van de app CoronaMelder zaterdagmiddag.

Volgens De Jonge moeten we ons schrap zetten voor nieuwe maatregelen om het coronavirus de kop in te drukken. Aanleiding voor de uitspraak zijn de recente cijfers van het RIVM. Bij het RIVM werden 6.504 nieuwe besmettingen gemeld. “Daarmee gaat de trend niet de goede kant op. Aanvullende maatregelen zullen daarom onvermijdelijk zijn als de trend dit weekend niet keert.” De minister herhaalt in zekere zin daarmee de woorden van premier Mark Rutte (VVD) die vrijdag zei dat de cijfers van dit weekend cruciaal zullen zijn.

Volgens de minister van Volksgezondheid is het kabinet bezig met voorbereidingen op nieuwe maatregelen. Dinsdag zal hier meer over bekend worden gemaakt.