Damil Dankerlui geselecteerd voor Surinaams voetbalelftal

foto: fcgroningen.nl Damil Dankerlui

Verdediger Damil Dankerlui van FC Groningen is geselecteerd voor het Surinaamse nationale voetbalelftal. Dat maakte hij vrijdag zelf bekend op zijn Instagram-pagina.

Suriname speelt in de CONCAF-kwalificatiewedstrijden, voor het WK van 2022 in Quatar, tegen Aruba, Bermuda, Kaaimaneilanden en Canada. De wedstrijden worden vanaf maart 2021 tot en met dezelfde maand een jaar later gespeeld.

Dankerlui, die zelf laat weten supertrots te zijn op zijn selectie, speelde eerder voor het Nederlands Elftal onder-20.