D66 wil Friesentunnel in plaats van Friesenbrücke bij kostenstijging

Foto: Bob de Vries

De fractie van D66 in de provinciale staten van Groningen wil een Friesentunnel in plaats van een Friesenbrücke als de aanleg van een nieuwe brug daadwerkelijk meer geld gaat kosten. Dat laat de fractie maandagavond weten.

Maandagmiddag meldde de NDR dat een reconstructie van de Friesenbrücke mogelijk zes jaar langer kan duren waardoor de brug niet in 2024 maar pas in 2030 klaar is. Ook zouden de bouwkosten stijgen van 30 miljoen naar 96 miljoen euro. D66 wil naar aanleiding van deze berichten van het provinciebestuur weten of er contact is geweest met de Duitse overheid en of de vertraging en de kostenstijging bevestigt kunnen worden.

De spoorbrug over de Eems, tussen Weener en Leer, werd in december 2015 geramd door een vrachtschip. Sindsdien is er geen treinverkeer mogelijk tussen Weener en Leer. De afgelopen jaren is gesproken over een nieuwe spoorbrug die de reistijd tussen Groningen en Leer met twintig minuten moet verkorten. “De Friesenbrücke is een belangrijke schakel om een snelle treinverbinding naar Bremen te realiseren”, zegt Statenlid Peter Gerrits van D66. “Dit is de bedoeling van de Wunderline. Als de brug een dergelijk bedrag gaat kosten moeten alternatieven voor een brug ook bekeken worden. Alternatieven als een tunnel kunnen namelijk de toekomstige intensivering van treinverkeer veel beter aan.”