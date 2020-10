CoronaMelder in één dag al 700.000 keer gedownload

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

De app CoronaMelder is de afgelopen 24 uur al zo’n 700.000 keer gedownload. Dat laat het ministerie van Volksgezondheid zondag weten.

De CoronaMelder is sinds zaterdag in het hele land in gebruik. Daarvoor was de applicatie alleen in een aantal testregio’s bruikbaar. In totaal is de app nu zo’n 2,2 miljoen keer gedownload. De CoronaMelder lag al enige tijd op de plank maar wachtte op goedkeuring van de Eerste Kamer. Dit groene licht kwam afgelopen week.

De applicatie maakt gebruik van bluetooth. De app houdt in de gaten op welke afstand andere telefoons zijn. Als smartphones meer dan vijftien minuten bij elkaar in de buurt zijn wordt een versleutelde code uitgewisseld tussen de gebruikers van de app. Als iemand besmet is met het coronavirus krijgen alle contacten die in de buurt zijn geweest een waarschuwing.