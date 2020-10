Coronamaatregelen voor Trompbrug opgeheven

nieuws

Foto: Gemeente Groningen

De gemeente Groningen stopt met het ‘corona-schema’ voor de Trompbrug in Groningen. Vanaf donderdag is de brug weer 24 uur per dag open voor fietsers en voetgangers.

Eind mei stelde de gemeente een speciaal schema op voor de opening van de brug, die vanaf dat moment tussen 09.30 en 15.30 open stond. Brugwachters konden overdag niet genoeg afstand houden tot fietsers en voetgangers bij het openen van de brug.

Met de opheffing worden ook de omleidingsroutes via de Emmabrug, de Herebrug en de Oosterbrug opgeheven.

De Trompbrug (tussen de Trompsingel en de binnenstad) is vanaf nu weer 24 uur per dag open voor fietsers en voetgangers. pic.twitter.com/t2MFOkXTO6 — Gemeente Groningen (@gem_groningen) October 8, 2020