Coronacijfers geen aanleiding tot optimisme: ‘cijfers commerciële teststraten ontbreken’

Het RIVM meldt zaterdag dat er het afgelopen etmaal 9.804 personen positief getest zijn op het coronavirus. Volgens hoogleraar Medische Microbiologie Bert Niesters van het UMCG zijn de cijfers geen reden om ons rijk te rekenen.

De afgelopen dagen lag het aantal besmettingen boven de 10.000 waarbij het vrijdag zelfs om 11.127 ging. Volgens het RIVM kwam dat door deels vertraagde meldingen en testen. Toch is Niesters alleszins optimistisch omdat hij denkt dat de cijfers niet compleet zijn. Steeds meer mensen kiezen er namelijk voor om zich in een commerciële snelteststraat te laten testen omdat ze daar snel aan de beurt zijn. “Hoeveel positief getesten uit die teststraten moeten we nog bij deze cijfers optellen? Ik werk in een fastlane voor docenten en zorgmedewerkers en daar zien we het rustiger worden. Dat komt niet doordat minder mensen zich laten testen, maar doordat ze zich elders laten testen”, zegt Niesters in een interview met het Algemeen Dagblad.

De hoogleraar verbaast zich er ook over dat partijen zo makkelijk een teststraat op kunnen zetten. “Die zijn niet goed gereguleerd. Iedereen kan er eentje beginnen. Ik vind het zorgelijk dat er geen zicht op deze commerciële straten is. Er zou op zijn minst een meldplicht voor positieve testen moeten komen.”