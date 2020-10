Corona zet streep door Waterlooshow on Tour: “Dit doet veel pijn”

nieuws

De Waterlooshow on Tour die op 28 oktober gehouden zou worden in Huize Maas gaat niet door. Dat laat Milano Waterloo aan OOG Tv weten.

Aanleiding voor de afgelasting is het coronavirus. Vorige week werden er door het kabinet strenge coronamaatregelen afgekondigd waardoor Nederland in een gedeeltelijke lockdown terecht is gekomen. “We moeten helaas verstek laten gaan”, zegt Milano. “Het was de bedoeling om volgende week woensdag een geweldig feest te organiseren maar helaas zal het Nederlandstalige lied op deze dag niet te horen zijn op de Vismarkt.”

Ieder jaar weten de gebroeders Harry en Milano Waterloo tientallen artiesten te strikken. In samenwerking met Stadjerspas kan veel mensen een gezellige avond worden geboden. “We hopen, net als denk ik heel veel andere festivals, dat we begin volgend jaar alsnog de Waterlooshow kunnen organiseren. Want eerlijk is eerlijk, dit doet best wel heel veel pijn. We hebben er hard aan gewerkt om een mooie avond te organiseren en dat kun nu niet door gaan.”