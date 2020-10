Corona-app vanaf zaterdag in gebruik in Groningen

nieuws

In de provincie Groningen kan vanaf zaterdag gebruik worden gemaakt van de corona-app. Dinsdag werd duidelijk dat de applicatie landelijk ingevoerd mag gaan worden.

In de Eerste Kamer vond dinsdagmiddag een hoofdelijke stemming plaats. Van de 75 leden stemden 51 senatoren voor de invoering van de app. Negentien leden waren tegen het plan. De Tweede Kamer ging op 3 september al akkoord en nu dus ook de Eerste Kamer groen licht heeft gegeven kan de app landelijk gaan draaien. Dit gaat aanstaande zaterdag gebeuren. Minister Hugo de Jonge (CDA) van Volksgezondheid benadrukt dat het gebruik va de app vrijwillig is.

De app CoronaMelder controleert via bluetooth of andere telefoons dichtbij zijn. Als smartphones meer dan vijftien minuten bij elkaar in de buurt zijn wordt een versleutelde code uitgewisseld tussen de gebruikers van de app. Mocht een persoon positief getest worden dan kunnen op deze manier andere mensen makkelijk geïnformeerd worden.