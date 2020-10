Complimenten van UMCG: ‘Bijna alle patiënten en bezoekers dragen al mondkapjes’

nieuws

Foto: UMCG

Het Universitair Medisch Centrum Groningen geeft vrijdagmiddag, mede namens de stewards bij de in- en uitgangen van het ziekenhuis, een compliment aan bezoekers en patiënten: “Nog maar nét hebben we nieuwe regels en wat zien we: vrijwel alle patiënten en bezoekers doen mee.”

“Bijna iedereen heeft er al een op en desinfecteert zijn handen”, vertellen de stewards op de Facebookpagina van het ziekenhuis. “Maar soms vergeet iemand zijn mondkapje op te zetten. Maar als we het vragen, zit er vaak een in de tas en wordt die meteen opgedaan.”

Ook zijn de stewards te spreken over het gedrag van de bezoekers: “Bijna altijd gaat het er vriendelijk aan toe. Dat is ook wel zo fijn, want zo houden we deze nare coronatijd samen vol!”