“Commerciële coronasneltesten kunnen meerwaarde zijn als er goed overzicht is”

Commerciële coronasneltesten kunnen van meerwaarde zijn als er een goed overzicht is. Dat zegt hoogleraar Erik Buskens van de Rijksuniversiteit Groningen, de RuG.

De zogenaamde commerciële sneltesten schieten de laatste weken als paddenstoelen uit de grond. Onder andere aan de Stettinweg in de stad waar een ruimte is ingericht als snelteststraat. “Mensen wachten buiten het hek in hun auto”, vertelt Jeroen Bakker van coronasneltestgroningen.nl. “Op een gegeven moment krijgen ze een app-berichtje dat ze aan de beurt zijn. Ze rijden naar binnen waar we vervolgens allereerst de persoon op zijn of haar gemak stellen want het is niet iets wat je iedere dag doet. Daarna nemen we een swap af uit de keel en de neus. Tenslotte is het een kwestie van raam dichtdraaien en wegrijden. Na een kwartier krijg je een e-mail met het testrestultaat. Is dat positief dan is er een instructie met wat te doen.”

Hoogleraar Buskens ziet de meerwaarde wel van deze commerciële teststraten. “Het is wellicht de aanvulling op wat er nu ontbreekt. Maar het is wel belangrijk dat het overzicht blijft. Welk advies krijgen mensen bijvoorbeeld na een positieve test? Krijgen ze de juiste instructie? We weten dat de overheid en de GGD’en dit goed doen, maar dat weten we niet van de commerciële snelteststraten. Mocht dat echter allemaal goed geregeld zijn en goed gecoördineerd worden dan is het een welkome aanvulling.”

