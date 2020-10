Comité tegen hondenbelasting teleurgesteld in gemeenteraad

nieuws

De leden van het Comitë Hondenbelasting, weg ermee!! zijn niet te spreken over de manier waarop de gemeenteraad zich heeft ingezet voor de afschaffing van de hondenbelasting in de gemeente Groningen. Dat laat het comité maandagmiddag weten in een brief aan de raad.

Het comité schrijft teleurgesteld te zijn in zowel de gemeenteraad als het college over de manier waarop met hun inbreng is omgegaan. Eind augustus en begin september stuurde het comité een brief aan alle raadsleden en collegeleden over dit onderwerp, waarin met name werd gesproken over de rechtsongelijkheid die er zou zijn. Dit omdat ‘geen enkele hondenbezitter in de voormalige gemeenten Haren en Ten Boer heeft de hondenbelasting kunnen betrekken bij de beslissing om al dan niet een hond te nemen.’

“Van het college kregen we bericht dat onze brief zou worden betrokken bij de voorbereiding van de belastingvoorstellen voor 2021”, vertellen Marianne Suurmeijer Michel Mooiman van ‘Hondenbelasting, weg ermee!!’ “Van de raadsleden hebben we geen enkele inhoudelijke reactie ontvangen. Niemand heeft blijkbaar uitgezocht of er daadwerkelijk sprake is van rechtsongelijkheid.”

Moties leidden nergens toe

“Tot nu toe meenden sommige politieke partijen, soms samen met een paar andere partijen, er goed aan te doen een motie in te dienen om tot afschaffing van de hondenbelasting te komen. Dat waarderen we maar we hebben ook kunnen constateren dat dit nergens toe heeft geleid”, zo schrijft het comité. “Natuurlijk zullen jullie tegenwerpen dat jullie wel iets gedaan hebben voor de hondeneigenaren in de voormalige gemeenten Haren en Ten Boer die een laag inkomen hebben.

Blinde vlek

“We hebben de indruk dat er sprake is van een blinde vlek: de gedachte schijnt te heersen dat, als er maar iets voor de mensen met de laagste inkomens geregeld wordt, de hondenbelasting verder voor niemand een probleem kan zijn. Maar hoe zit het dan met de hondeneigenaren die net niet in de kwijtscheldingsregeling vallen? En hoe moeten mensen, die door corona veel minder inkomen hebben, de hondenbelasting ophoesten? Het zou fijn zijn als daar ook eens aan gedacht wordt?