College is doof voor wensen bewoners over herinrichting Van Lenneplaan

Foto: Stadspartij

De Stadspartij heeft een motie ingediend waarbij het aan het College vraagt om opnieuw met de wijkbewoners van de Van Lenneplaan in gesprek te gaan. Volgens de partij worden de bewoners niet serieus betrokken bij de herinrichtingsplannen.

Komend voorjaar opent het multifunctionele centrum ‘De Wiardt’. De afgelopen periode zijn er twee bewonersbijeenkomsten geweest waarbij bewoners mee konen praten over de herinrichting van de Van Lenneplaan. In het raadsvoorstel dat woensdag door de gemeenteraad besproken wordt schrijft het College echter dat aan de wens van de bewoners om meer parkeerplaatsen te realiseren niet wordt voldaan. Over andere wensen als meer groen, de verkeersveiligheid en het aanbrengen van groene verkeersremmende maatregelen wordt met geen woord gerept.

Fractievoorzitter Amrut Sijbolts van de Stadspartij is verbaasd: “Het lijkt erop dat het College niets doet met de uitkomsten van bewonersoverleggen zoals deze. Het is voor de gemeenteraad niet te controleren want er zijn geen notulen gemaakt. Dat vind ik raar.” Sijbolts wil dat het College tegemoet komt aan de afspraken met de Wijert en dat er samengewerkt gaat worden met bewoners, ondernemers en andere organisaties aan een vitale en leefbare wijk. “In de zojuist ingediende motie vragen wij het college opnieuw in gesprek gaan met bewoners en ondernemers in de Wijert. Want er liggen nog steeds wensen op tafel. Bewoners en ondernemers willen weten waar ze aan toe zijn. Ze hebben het gevoel dat ze helemaal voor niets de twee bewonersbijeenkomsten hebben bezocht.”