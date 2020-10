Code rood zorgt voor rust in winkelstraten in Stad op ‘Tag der Deutschen Einheit’

nieuws

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

Normaliter is het een weekend waarop veel Duitsers uit de grensregio naar Groningen reizen. Dit jaar was er op de Tag der Deutschen Einheit geen sprake van topdrukte in Stad.

Directe aanleiding is het reisadvies. De provincie Groningen werd door Duitsland vrijdag op code rood gezet. Dit betekent dat niet-essentiële reizen verboden zijn en dat iedereen die de afgelopen veertien dagen in deze gebieden geweest is zich bij terugkomst verplicht moet laten testen op corona. Eerder waren Zuid- en Noord-Holland al op rood gezet. Nu volgden de rest van de Nederlandse provincies met uitzondering van Zeeland en Limburg waar de situatie omtrent volgens de Duitse overheid beter is.

Van oudsher betekent de feestdag topdrukte voor ondernemers en marktkraamhouders. “De omzet die we vandaag gedraaid hebben is prima voor een zaterdag, maar het is de helft minder dan wat we normaal op deze Duitse feestdag draaien”, laat een ondernemer weten. Ook op de markt geen lange rijen. Sommige marktkraamhouders klaagden dat er maar weinig te doen was en dat het zelfs rustig was. Niet alleen in Groningen was het rustig. Ook in Venlo, waar geen code rood geldt, was het volgens ondernemers qua omzet de slechtste 3 oktober ooit, meldt Dagblad De Limburger.

De Tag der Deutschen Einheit wordt op 3 oktober gevierd. Op deze dag in 1990 werd er een einde gemaakt aan de periode van verdeeldheid tussen de voormalige Duitse Democratische Republiek, de DDR, en Bondsrepubliek Duitsland.