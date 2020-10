COA klaar voor opvang besmette asielzoekers in ‘coronahotel’

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) kan vanaf vandaag asielzoekers die een verdenking hebben van het coronavirus of al besmet zijn met het virus in isolatie zetten in het voormalig Nescio hotel in Haren.

“We hebben in het hotel drie verschillende zones,” zo legt Jacqueline Engbers van het COA uit. “De blauwe zone is alleen voor medewerkers. In de oranjezone vangen we mensen op die klachten hebben, maar die nog wachten of zij ook echt het coronavirus bij zich dragen. In de rode zone komen mensen die besmet zijn met het virus en in isolatie moeten blijven.”

Ondanks dat het COA er nu mensen kan gaan opvangen is het ook goed mogelijk dat de locatie niet gebruikt gaat worden. “In eerste instantie proberen we zoveel mogelijk de mensen op hun eigen AZC in isolatie of quarantaine te plaatsen.” Er is in totaal ruimte voor 32 asielzoekers. “We zijn nog wel bezig om de overige kamers ook in gereedheid te brengen. Dan kunnen we uiteindelijk 100 mensen opvangen.”

Omwonenden

Twee weken geleden waren er nog veel vragen over het hotel van zowel omwonenden als ook de PVV. Zij waren bang dat bewoners van het terrein zouden gaan. “We hebben gezorgd dat overal hekken zijn geplaatst en daarnaast hebben we op elke gang een beveiliger zitten en we hebben bij de ingang ook nog drie beveiligers zitten plus de nodige bewakingscamera’s.” Mochten omwonenden toch nog vragen hebben dan kunnen zij contact opnemen met het COA via 088-7153950.