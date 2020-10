CNV en AOb willen ook mondkapjes op mbo en hoger onderwijs

nieuws

Vakbonden CNV en AOb willen dat het dringende advies om mondkapjes op middelbare scholen te dragen ook gaat gelden voor studenten en medewerkers op mbo’s, hogescholen en universiteiten.

Donderdag liet het kabinet weten dat scholieren en medewerkers van middelbare scholen er verstandig aan doen om mondkapjes te dragen in situaties waarbij de anderhalve meter niet te waarborgen is. Het gaat dan om situaties tijdens leswisselingen, in gangen, aula’s en kantines.

“Er is nu veel onduidelijkheid, want waarom wel een mondkapje in winkels en op stations en niet op school”, zegt CNV-voorzitter Jan de Vries. “En waarom wel een mondkapje op een school in het voortgezet onderwijs en niet in het mbo? Daarom is in onze ogen een eenduidige landelijke richtlijn voor het gebruik van mondkapjes hard nodig, ook voor het mbo en het hoger onderwijs.”

De Rijksuniversiteit en de Hanzehogeschool hebben aan studenten en medewerkers het dringende advies gegeven om in hun gebouwen mondkapjes te dragen.