Chris Garrit van EM2 moet nog acht weken geduld hebben

nieuws

Foto: EM2

Eigenaar Chris Garrit van evenementenlocatie EM2 moet nog acht weken geduld hebben voor hij antwoord krijgt van voorzitter Koen Schuiling van de Veiligheidsregio Groningen. Dat meldt Garrit op Twitter.

EM2 wilde van Schuiling alsnog een ontheffing, zodat er meer dan dertig bezoekers naar binnen mogen. Dertig is het maximaal aantal bezoekers van horecazaken, waaronder ook EM2 valt. Onder meer de Oosterpoort, Vera en Simplon mogen meer bezoekers toelaten. Die worden beschouwd als cultureel belangrijk.

Garrit meldt: “Na vele telefoontjes etc bericht van de Veiligheidsregio: EM2 krijgt over acht weken antwoord. Iedereen die kaarten heeft gekocht krijgt zijn geld terug. Dikke schade, dikke ramp. Hartelijk dank. Echt maatwerk dit.” Garrit vindt dat EM2 als stadspodium ook een ontheffing moet krijgen. Em2 is bovendien qua oppervlakte groter dan Vera en Simplon.