Chris Garrit: “De democratie in Groningen is dood”

Foto: EM2

Teleurgesteld, boos maar bovenal heeft het besluit dat evenementenlocatie EM2 geen ontheffing krijgt om meer bezoekers te ontvangen directeur Chris Garrit stil gemaakt. “We worden door de Veiligheidsregio teruggeworpen naar het jaar 1830.”

In de gemeenteraad kwam woensdagavond de bevestiging dat er wordt afgezien van het verder verlenen van ontheffingen. Alleen Martiniplaza, Grand Theatre, de Stadsschouwburg, Vera, Martiniplaza, de Oosterpoort en Simplon krijgen een ontheffing om meer dan dertig bezoekers te ontvangen. “De deur is dichtgedaan”, zegt Garrit in een eerste reactie. “Er valt niet meer over te praten en dat doet mij pijn. Ik ben een erg democratisch ingesteld mens. In mijn beleving kom je samen altijd tot het beste idee. Immers, het beste idee heeft meerdere vaders. Klaarblijkelijk is die instelling in 2019 kapot gegaan, want er wordt nu gewoon besloten zonder dat er over kan worden gesproken. En dat doet mij zeer.”

“Twintig mensen komen nu zonder werk te zitten”

Het besluit betekent dat EM2 maximaal dertig bezoekers mag ontvangen. “Wat het voor mij betekent? Twintig medewerkers van EM2 bestormen nu de gemeentelijke loketten. Super aardige en super lieve mensen die de afgelopen jaren alles gegeven hebben wat ze in zich hadden die raak ik nu kwijt want ik heb geen werk meer voor ze.” Garrit begrijpt het niet. “De minister heeft onlangs gezegd dat instellingen die de afgelopen maanden bewezen hebben dat ze volgens de maatregelen kunnen werken, in aanmerking komen voor een ontheffing. Op veel plekken in het land gebeurt dat ook, maar niet in Groningen. Hier wordt niet gewogen op veiligheid, maar wordt er gekeken naar de cultuurpeilers.”

“We worden teruggeworpen naar het jaar 1830”

Met de cultuurpeilers bedoelt Garrit de zeven instellingen die wel een ontheffing hebben gekregen. “De Veiligheidsregio onder aanvoering van burgemeester Koen Schuiling (VVD) zegt dat deze instellingen van groot essentieel belang zijn. Maar daarmee worden we teruggeworpen naar het jaar 1830. Er was toen nog geen televisie en voor vertier gingen de mensen naar een toneelstuk of theatervoorstelling. Nu in 2020 heeft zoiets geen maatschappelijke meerwaarde meer. En het voelt dan crux dat wij als EM2 alles in het werk stellen om deze stad mooier te maken, om iets aan Groningen toe te voegen, wat we uit onze tenen halen, dat zoiets niet gewaardeerd wordt.

“Democratie is dood”

Het telefoongesprek met Garrit vindt kort na het beëindigen van de raadsvergadering plaats. “Ik sta nu op de Grote Markt. Ik zie dat in het gebouw van Vindicat een feest wordt gevierd. Het Vindicat waarvan Schuiling vandaag nog heeft gezegd dat ze zich keurig gedragen hebben, met wie de communicatie heel goed verloopt. Het voelt wrang. De democratie in Groningen is dood.”